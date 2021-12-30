«Я психанула и взяла билеты»: Асмус с дочкой уехала из России

Кристина Асмус решила встретить Новый год в Дубае. Накануне она купила билеты и улетела с дочкой Настей поближе к морю. При этом, как призналась актриса, поездка получилась спонтанной.

«Я не отдыхала 2 года. Выходных не было столько же. На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль… Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля», — написала Асмус.

Напомним, Асмус воспитывает восьмилетнюю дочь Настю от Гарика Харламова. Пара развелась в прошлом году. После этого Кристина скрывает личную жизнь.

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