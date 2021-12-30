«С каждым кадром огонь разгорается»: Туктамышева в красном нижнем белье довела подписчиков до неистовства

Фигуристка примерила несколько комплектов, которые оказались один горячее другого.

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева нередко балует фанатов снимками в бикини. На сей раз красотка приняла участие в рекламной съемке нижнего белья, результатами которой поделилась в Instagram.

Туктамышева примерила три комплекта, один горячее другого. Тут тебе и полупрозрачная юбочка поверх трусиков, и бюстье с пуш-ап. В общем, все, как любят поклонники, можно посмотреть в микроблоге фигуристки. Сдерживаться в эмоциях доведенные до неистовства фолловеры не стали.

«С каждым кадром огонь разгорается», «Это очень красиво!», «Лиза, вторая огонь!», «Лиза! Там во время съемок елка не сгорела? Ты ведь к ней так близко!», «Красный цвет очень идет, прекрасно», «Лиза – огонь!!», «Мать моя в коньках на босу ногу. Лизавета лучшая!», «Ого, супер!», «Шикарная Лизонька! Милая, красивая, любимая!», «Секси!», «Лиза в красном — прекрасно!», «Поскромнее надо!», — пестрят комплиментами под фото комментарии.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!