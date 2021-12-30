Вид сзади: похудевшая Валя Карнавал, хвастаясь новой фигурой, подразнила тесно обтянутыми ягодицами

Блогерша нередко красуется на камеру в провокационных ракурсах и сюжетах.

Звезда российского TikTok Валя Карнавал к Новому году похвасталась своими достижениями. Девушка не только сменила имидж, но и серьезно похудела.

В 2020 году на Валю обрушился массовый хейт за якобы чересчур пышные формы. Девушка тогда признавалась, что слова «доброжелателей» из Сети ее больно задели. И красотка взялась за себя, дисциплинированно посещала тренировки и следила за питанием.

Результат не заставил себя ждать. Она вернула свой предыдущий размер и не перестает демонстрировать постройневшую фигуру во всей красе. На этот раз блогерша нарядилась в яркий костюм, плотно облегающий ее точеную талию, и покрасовалась перед камерой.

При этом, особенно сильно ей, видимо, нравится свой вид сзади. Она даже не удержалась и прихватила ладошкой ягодицы.

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