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Звездный дуэт: Загитова с шестилетней дочкой Ягудина на «Ледниковом периоде» устроили танцевальный перерыв

Чемпионка с малышкой смогли показать синхронные движения.

Звездный дуэт: Загитова с шестилетней дочкой Ягудина на «Ледниковом периоде» устроили танцевальный перерыв
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

В нынешнем сезоне вести «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным снова доверили Алине Загитовой. Чемпионка очень старалась, и, по наблюдениям зрителей, у нее прекрасно получается.

В перерывах между интервью и съемками Загитова успевала даже снимать контент для своего микроблога. Один из забавных видеороликов чемпионка показала накануне Нового года.

Фигуристка в перерыве решила устроить танцевальную минутку в паре с младшей дочуркой Алексея Ягудина, шестилетней Мишель. Две звездочки прямо на коньках пустились в пляс вдали от льда. Получилось, на взгляд фолловеров, очень мило.

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