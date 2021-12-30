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«Я на стиле»: Собчак предстала с романтичными локонами и дерзким макияжем

Кадром телеведущая поделилась в своем инстаграме.

«Я на стиле»: Собчак предстала с романтичными локонами и дерзким макияжем
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак предстала на публике в непривычном для многих образе. Популярная блондинка сделала романтичные локоны и яркий макияж глаз с накладными ресницами. Образ завершила объемными серьгами-кольцами. Снимком поделилась в своем инстаграме.

«Сегодня я на стиле. Нашла в своем винтаже дома ошейник из нулевых, добавила кольцо и к выходу готова!» — написала Собчак.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Фанаты оценили старания телеведущей.

«Классно! Уделала всех! Мы все немного Ксения Собчак. Фото огонь! Ксения молодец», — писали пользователи Сети.

Напомним, с 2019-го Собчак замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым. Звезда воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана.

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