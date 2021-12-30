Дива в блеске: Юлия Михалкова в серебристом корсете сверкнула упругими прелестями

Актриса и телеведущая показала, какой макияж можно сделать к новогодней ночи.

Елки наряжены, подарки куплены, платья выбраны – это тот план-минимум, который каждая модница перед Новым годом сверила со списком. Но и про макияж не следует забывать, и актриса Юлия Михалкова тут как нельзя вовремя. Экс-звезда «Уральских пельменей» показала праздничную идею для бьюти-преображения.

Сиять в новогоднюю ночь можно не только елке, уверена красотка. И на помощь приходит косметика с блестками. На глаза, на губы, да хоть на щеки – здесь полумеры можно не соблюдать. Сама Юлия продемонстрировала, какой выбрала мейкап себе.

При этом и наряд Михалкова тоже засветила. Получился образ «дива в блеске»: Юлия примерила серебристый корсет, которым красиво утянула пышные прелести, чем привлекла внимание к своему декольте.

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