«С чистым и открытым сердцем»: МакSим с повзрослевшими дочками позировала у елки

Уходящий год для певицы МакSим был полон испытаний. Артистка боролась к коварным коронавирусом более месяца. В больнице она провела более месяца и только к концу лета появилась на публике.

Спустя несколько месяцев после перенесенного недуга Марина запечатлелась с повзрослевшими дочками у новогодней елки.

«Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения. Нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот, такая легкость на душе. Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем!» — написала МакSим.

Напомним, что старшую дочь Сашу Марина родила от своего звукорежиссера Алексея Луговцова в 2009-м. А в 2014-м певица стала мамой во второй раз. Отцом Маши является бизнесмен Антон Петров.

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