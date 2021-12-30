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С мамиными глазками и пышными ресничками: Авербух показал, как крошка-сын от Арзамасовой нетерпеливо ждет его дома

Малыш Лев уже пытается поползти.

С мамиными глазками и пышными ресничками: Авербух показал, как крошка-сын от Арзамасовой нетерпеливо ждет его дома
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с сыном. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Маленькому сынишке Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой Льву уже четыре месяца. Родители не скрывают кроху и его лицо, поэтому поклонники смогли «познакомиться» с карапузом и внимательно его разглядеть.

Авербуху пришлось улететь в командировку, и жена с сыном остались терпеливо ждать своего главу семьи. И чтобы он поскорее возвращался, Арзамасова сняла видео, на котором показала, как малыш ждет папу.

«Меня ждут! Желаю всем в наступающем Новом Году стремиться домой, и чтобы всегда вас ждали!», — подписал видео фигурист.

На кадрах, которые Авербух разместил в своем микроблоге, Лев Ильич разместился на животе и позирует маме на камеру. Свои большие глаза мальчик унаследовал от мамы, это сразу же заметили поклонники фигуриста в комментариях.

Судя по тому, какое движение кроха совершает ногами, он явно вот-вот поползет. А сама мама Лиза за кадром предположила, что и зубы уже скоро вылезут.

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