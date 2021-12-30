Конфуз в Дубае: новая пассия Тимати показала, что бывает, когда купальник не по размеру

По сей день к новой подруге певца Тимати, 19-летней Саше Дони приковано внимание поклонников рэпера. Девушка отдыхает в Дубае в ожидании возлюбленного, но даром времени не теряет. Ее микроблог наполнился горячим контентом.

Вреди свежих кадров – снимок Саши Дони в белом мини-бикини. Купальник очевидно мал и не подходит по размеру объемистому бюсту красотки, грудь из него вот-вот сбежит. Девушка утянула лиф посильнее, но конфуза вряд ли удастся избежать, если она не сменит комплект.

Напомним, что Тимати с новой пассией впервые появился в августе на Миконосе. С тех пор музыканта то и дело замечали в компании длинноногой блондинки. Сама красотка живет в Киеве, но встречаться с состоятельным парнем из Москвы ей явно несложно.

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