Как нянька с дитем: Киркоров смог быстро успокоить разбушевавшегося Баскова, взяв его на ручки

Волшебное и вместе с тем напряженное время этот канун Нового года. Казалось бы, каких-то пару дней – и праздник, но именно эти считанные сутки проверяют на прочность и физические, и психические пределы человека. Некоторые не выдерживают и срываются. Как Николай Басков, например.

Филипп Киркоров у себя в микроблоге показал, какая истерика приключилась с его коллегой в ожидании Нового года. При этом Николай Басков лежал на коленях артиста, как малыш. И при упоминании дней, оставшихся до праздника, зашелся в истерическом крике.

Но Киркоров не дал другу устроить буйство эмоций, а тут же, как опытный нянька, укачал капризулю. Разумеется, все это певцы преподнесли в шутливой форме, ведь юмор, как известно, помогает легче справляться с напряжением и накалом.

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