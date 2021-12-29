«На кого похож наш Алексей?»: Тарасов и Костенко впервые показали лицо маленького сына

Малышу исполнилось два месяца, и по такому случаю родители расщедрились.

В конце октября, 29 числа, жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко стала многодетной мамой. Она родила мужу долгожданного сына – вдобавок к трем имеющимся у футболиста дочкам, двум общим и первенцу-Ангелине от первого брака.

Малыша Алексея родители с первых дней показывали в микроблогах, но личико тщательно скрывали под эмоджи – так почему-то повелось среди звездных семей. Но 29 декабря родители решили показать малыша без всяких прикрытий. Одновременно мама с папой разместили снимки своего крохи.

«Семейство губастых, однако. На кого похож наш Алексей? (здесь ему ровно 2 недели)», — вопрошает модель.

У Тарасова на руках крохе можно даже заглянуть в глаза. А Костенко пошла дальше и выложила коллаж снимков всех своих детей в этом возрасте. Как вы считаете, на кого все-таки похож сын Тарасова и Костенко?

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