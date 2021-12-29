В пудровой блузе с глубоким декольте: Таня Мусульбес обнажила прелестную впадинку между пышных грудей

Экс-участница «Дома-2» Таня Мусульбес вместе с мужем находится на Бали, где планирует провести почти полгода.

Бывшая участница «Дома-2», красавица-брюнетка Татьяна Мусульбес вместе с мужем Сергеем уехала на Бали, где намерена провести несколько месяцев.

Компанию супругам составили брат Сергея и его девушка. На Бали все четверо намерены не только отдыхать, но и удаленно работать.

Татьяна Мусульбес дала понять, что еще и намерена во время пребывания на жарком острове демонстрировать свои прелести.

Несколько откровенных фотографий Татьяна Мусульбес уже успела запостить.

На одной из них она предстала в очаровательной блузе нежного пудрового оттенка с глубоким декольте. Вырез такой большой, что открывает взору пышную грудь Татьяны Мусульбес с манящей впадинкой.

Подписчики тут же сделали Татьяне Мусульбес комплименты, восторгаясь ее красотой.

Напомним, в начале декабря бывший муж Тани Мусульбес Виктор Литвинов стал папой. У него родился сын. В отличие от экс-супруга, Таня Мусульбес о детях пока не думает.

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