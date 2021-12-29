«Дети страдают, скучают по папе»: Катя Колисниченко высказалась о брошенных сыновьях сестры Юли Салибековой

Приехавшая на подмогу к родственнице Катя Колисниченко призналась, что ей до боли жаль мальчиков Ролана, Эльдара и Баграта.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Юлия и Тигран Салибековы крупно поскандалили. Дело доходит до развода.

После ссоры Тигран съехал от жены и троих сыновей в другую квартиру. Пока он наслаждается холостяцкой жизнью, Юлия в одиночку вынуждена справляться с тремя детьми — Роланом, Эльдаром и Багратом.

На подмогу сестре-близнецу в Москву из Санкт-Петербурга с маленьким сыном Саввой примчалась Катя Колисниченко. В микроблоге она призналась, что в шоке от поступка Тиграна Салибекова.

«Я уходила от мужей два раза и знаю, как это тяжело. Но! В случае с Юлей не она ушла, а ее оставили с тремя детьми, и это очень жестко. Это помимо морального удара просто тяжелый быт, в котором Юля осталась совсем одна. Попку помой, уроки сделай, постирай, убери, накорми, одень, обуй, в сад отведи к 8:00! Заработай и не умри при этом», — написала Катя Колисниченко.

Она добавила, что ей тяжело смотреть на своих племянников, еще маленьких мальчиков, которые понимают, что в семье происходит что-то страшное.

«И дети их тоже чувствуют все, понимают, страдают, скучают по папе. У них случаются эмоциональные всплески, истерики. Больно это видеть. Юля успокаивает, объясняет. Ох, нелегко», — добавила Катя Колисниченко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.