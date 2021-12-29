«Ох, какой вид»: Брежнева в мерцающем бра и белоснежном костюме «зажгла» на сцене

Вера Брежнева уже давно строит карьеру певицы. Она не скрывает, что для ее сцена очень важна. Порой артистка совершает несколько перелетов в день. Но с началом пандемии даже у Веры появилось время на отдых.

Она видится с сестрами, своими дочками, а также посвящает выходные мужу Константину Меладзе. Так на днях пара вместе пошла в Московскую консерваторию на концерт.

Но в декабре у артистов всегда прибавляется работа. Брежнева регулярно оказывается на съемках или фотосессиях. На этот раз она посетила корпоратив, в рамках которого состоялся благотворительный аукцион.

Для появления на публике певица облачилась в белоснежный атласный костюм. Но под жакет она надела только мерцающий лифчик-бра. Вера исполнила своих хиты.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Публика одарила ее комплиментами. 39-летняя звезда показала, что еще может дать фору более молодым коллегам.

«Какая клева», «Просто богиня», «Как мне нравится ваш стиль», «Ох, какой вид», «Сколько в вас женственности», «Это бесподобно», «Какая вы красотка», «Лифчик с блестками — отличная идея», «Вам удается сражать всех, чтобы вы не надели», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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