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«Единственная в своем роде»: Кейт Миддлтон получила в распоряжение бесценное украшение Елизаветы II

Жена внука королевы несколько раз удостоилась чести носить уникальное ожерелье.

«Единственная в своем роде»: Кейт Миддлтон получила в распоряжение бесценное украшение Елизаветы II
Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress.ru

Кейт Миддлтон получила в распоряжение бесценное украшение Елизаветы II. Ожерелье Низама из Хайдарабада — самое ценное в коллекции королевы. Она надевает его по действительно важным мероприятиям. Единственный член семьи, который тоже имел честь надеть драгоценность, стала жена принца Уильяма.

Фото Кейт Миддлтон в ожерелье
Кейт Миддлтон в ожерелье. Фото: globallookpress.ru

«Это, безусловно, одно из самых драгоценных украшений британской королевской семьи. Ожерелье, изготовленное Cartier в 1935 году, чрезвычайно замысловатое. Для его изготовления использовали 50 чистейших бриллиантов высокого качества, расположенными в абстрактном цветочном узоре.

Основа с массивом огромных камней и съемным кулоном с двойной каплей украшено 13 бриллиантами изумрудной и грушевидной формы. Оно соединено цепочкой, на которой красуются еще 37 камней. Такая вещь, как эта, действительно единственная в своем роде», — рассказали эксперты изданию Express.

Стоимость ожерелья оценивают как 22 шотландских замка, а то, что оно принадлежит самому долгоправящему монарху, делает его действительно бесценным. Кейт Миддлтон дважды надевала его на приемы: на мероприятии в Национальной портретной галерее в 2014 году и на приеме в Букингемском дворце в 2019 году.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новости