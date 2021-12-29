«Единственная в своем роде»: Кейт Миддлтон получила в распоряжение бесценное украшение Елизаветы II

Кейт Миддлтон получила в распоряжение бесценное украшение Елизаветы II. Ожерелье Низама из Хайдарабада — самое ценное в коллекции королевы. Она надевает его по действительно важным мероприятиям. Единственный член семьи, который тоже имел честь надеть драгоценность, стала жена принца Уильяма.

«Это, безусловно, одно из самых драгоценных украшений британской королевской семьи. Ожерелье, изготовленное Cartier в 1935 году, чрезвычайно замысловатое. Для его изготовления использовали 50 чистейших бриллиантов высокого качества, расположенными в абстрактном цветочном узоре. Основа с массивом огромных камней и съемным кулоном с двойной каплей украшено 13 бриллиантами изумрудной и грушевидной формы. Оно соединено цепочкой, на которой красуются еще 37 камней. Такая вещь, как эта, действительно единственная в своем роде», — рассказали эксперты изданию Express.

Стоимость ожерелья оценивают как 22 шотландских замка, а то, что оно принадлежит самому долгоправящему монарху, делает его действительно бесценным. Кейт Миддлтон дважды надевала его на приемы: на мероприятии в Национальной портретной галерее в 2014 году и на приеме в Букингемском дворце в 2019 году.

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