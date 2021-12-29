Платье-пиджак, красное с рукавами-буфами, жакет с мини-юбкой: Дарья Пынзарь сменила несколько нарядов с изюминкой

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала аутфиты, в которых была очень хороша.

Экс-участница «Дома-2», ставшая ведущей реалити-шоу, Дарья Пынзарь с недавнего момента завела в микроблоге новую рубрику.

В ее рамках она делится видео, на которых за несколько секунд предстает в разных нарядах.

На этот раз Дарья Пынзарь покрасовалась у новогодней елочки, сменив за короткое время четыре аутфита.

Сначала Дарья Пынзарь предстала в белом платье-пиджаке с бахромой на рукавах. Затем она облачилась в силуэтное мини-платье с рукавами-буфами.

Еще через мгновение Дарья Пынзарь танцевала уже в розовом наряде. А еще через секунду теледива предстала в костюме ярко-красного цвета, состоящего из укороченного жакета, и мини-юбке.

«Какой наряд вам понравился больше — 1, 2, 3, 4?» — поинтересовалась Дарья Пынзарь у своей аудитории.

Подписчики дали понять, что Даша Пынзарь поставила их перед сложным выбором, поскольку хороша во всех нарядах.

«Красные варианты — оба ваши», «1! Хотя тебе, Даша, все одень, ты во всем хороша!», «Мне 3 и 4, даже несмотря на то что очень не люблю красный цвет», «Все потрясающие», — высказались в Сети.

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