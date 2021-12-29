Ужин у камина: Нетребко в пижаме устроила застолье в своей квартире в Вене в честь годовщины

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступает в Европе, США и России. Каждый год артистка отправляется на гастроли. Она привыкла к тому, что у нее практически нет отпусков.

Поэтому в поездках ее часто сопровождает сын Тьяго, который был рожден от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Но уже шесть лет она счастлива в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, который любит ее наследника как родного.

Еще недавно Нетребко была в Чехии. Она выступила для публики вместе с мужем. Тогда артистка была в вечернем платье и буквально покорила публику. А вот 29 декабря она уже была в своей квартире в Вене.

Певица устроила семейное застолье, так как именно в этот день шесть лет назад вышла замуж за Юсифа. Пара красиво сервировала стол, зажгла камин и накормила родных изысканными блюдами.

Примечательно, что Анна не стала наряжаться. Она была в принтованной пижамке из шелка цвета электрик. Артистка получила в подарок от мужа украшение, которое он вручил в коробочке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Они поздравили пару с важной датой. «Такие хорошенькие!», «Как у вас стильно дома», «Потрясающий камин», «Вы очень гармоничная пара», «Какие крутые», «Кайф», «Аннушка, ну вы потрясающая. Юсиф завладел бриллиантом», «Какая счастливая семья», «Это идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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