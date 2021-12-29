«Уверенности и стати не занимать»: 11-летний сын вернулся к Алене Водонаевой

Алена Водонаева поделилась с поклонниками фотографией с сыном Богданом. Телеведущая нарядилась для встречи с мальчиком, поставила елку и сделала несколько памятных снимков. Девушка призналась, что сын унаследовал немногие ее черты.

«Мамины брови. Ну хоть что-то», — пошутила телеведущая в своем Instagram.

Поклонники Водонаевой принялись переубеждать звезду.

«Уверенность в себе и очарование тоже мамино», — высказалась поклонница. «Батя тоже не простофиля, у него уверенности и стати не занимать. А вот очарование мое», — согласилась Алена.

В течение двух последних месяцев Богдан жил у отца. У него началась сильная аллергия на кота телеведущей.

Алена Водонаева родила сына от бизнесмена Алексея Малакеева. Родители развелись, когда Богдану было три года. Сын телеведущей часто видится с отцом, а Водонаева старается поддерживать дружеские отношения с экс-супругом.

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