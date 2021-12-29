«Согреваем друг друга»: молодая мачеха дочери Началовой в юбке-трапеции и сапогах-чулках прильнула к мужу на фотосессии

Бывший муж покойной Юлии Началовой Евгений Алдонин и его жена Ольга устроили праздничную съемку на память.

Футболист Евгений Алдонин после развода с ныне покойной певицей Юлией Началовой вновь женился.

Избранницей Евгения Алдонина и мачехой его дочери Веры от брака с Началовой стала красавица-блондинка модельной внешности по имени Ольга.

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У пары счастливый брак, в котором родились двое детей — сын Тема и дочка Анжелика.

Перед Новым годом Евгений Алдонин и Ольга решили устроить памятную фотосессию вдвоем. В микроблоге Ольга Алдонина поделилась кадрами бэкстейджа.

Они с мужем сидят на качелях, декорированных новогодними украшениями. Ольга так и льнет к любимому мужу.

Для фотосессии Ольга Алдонина выбрала дерзкий наряд. Она облачилась в блузу с анималистическим принтом, коротенькую юбку-трапецию и высокие сапоги-чулки.

«Согреваем друг друга. Самый семейный, домашний, уютный и душевный праздник Новый год. То время, когда мы дарим друг другу тепло, внимание и заботу еще больше.

Время, когда собирается вся семья за большим столом», — подписала кадры Ольга Алдонина.

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