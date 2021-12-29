Уже не выходит из дома: звезда «Бэтмена» Джек Николсон страдает из-за тяжелой болезни

Последние годы Джек Николсон не снимается в кино и редко выходит на публику. Друзья рассказали, что стало со звездой Голливуда.

Джек Николсон является трехкратным обладателем «Оскара». При этом он был номинирован на престижную награду целых 12 раз. Американский актер снялся в десятках кинолент, включая «Сияние» и «Бэтмен».

В 2010 году вышла комедия «Как знать», где он снялся. После этого артиста видели на премиях и на дорогостоящих курортах, но со временем звезда Голливуда пропал из поля зрения поклонников.

Как оказалось, Николсон уже давно тяжело болен. Его подкосила деменция, поэтому даже из дома актер уже не выходит. За 84-летним артистом ухаживают близкие: сын Калеб, а также одна из дочерей. У него есть пять детей от четырех разных женщин, хотя он состоял в браке только один раз.

«Физически он в порядке, но его разум — нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким», — пояснили друзья звезды, пишет Daily Express.

У Джека большой дом в Лос-Анджелесе. Семья окружила его внимание и заботой. Напомним, что он был одним из самых востребованных актеров еще 20 лет назад. В 2000-х годах его гонорары исчислялись десятками миллионов долларов. Теперь, по словам инсайдеров, артист буквально тает на глазах.

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