«Загадала желание»: Дарья Пынзарь в силуэтном платье цвета изумрудов подчеркнула объемную грудь и тонкую талию

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь к лету этого года заметно похудела. Результат Дарья Пынзарь удерживает до сих пор.

Иногда блондинка признается, что кажется себе не в меру худой и хочет поправиться. Но скорее всего, Дарья Пынзарь кокетничает.

Поскольку очевидно, что она нравится себе стройной и подтянутой – такой, как сейчас.

Иначе бы ведущая «Дома-2» вряд ли бы стала наряжаться в платья, подчеркивающие ее фигуру. А других в гардеробе Дарьи Пынзарь, похоже, нет.

Экс-участница проекта предстала на фото в микроблоге в силуэтном платье с открытыми плечами. Наряд цвета изумрудов подчеркнул талию Дарьи Пынзарь и ее объемную, налитую, словно спелые яблочки, грудь.

«Загадала желание на Новый год. А вы?» — кокетливо обратилась Дарья Пынзарь к подписчикам.

Те ответили утвердительно и поспешили поздравить Дарью Пынзарь и ее семью с наступающим Новым годом.

«Не видела Дарью лет 5. И я в шоке. Абсолютно другой человек на фотографиях . Не хуже, не лучше. Просто другой», «Очень красивое платье и идеально по фигуре Дарьи! С наступающим Новым годом и здоровья тебе и всему семейству», «Хороша Дарья», — высказались в Сети.

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