Модная тема из 70-х: Собчак появилась на людях в брючном костюме бурого оттенка с подчеркнутой фигурой

Стилист Надя Иванова заметила, что лук Ксении Собчак актуален, но в нем есть недостатки.

Ксения Собчак предстала на публике в брючном костюме бурого цвета с приталенным жакетом, застегнув его на одну пуговицу.

Стилист Надя Иванова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что фасон комплекта отвечает современным требованиям моды, но несколько искажает силуэт. Кроме того, фэшн-эксперт полагает, что лучше было бы ведущей выбрать наряд иного оттенка.

«Брючные костюмы – очень актуальная тема, особенно в стиле 70-х. И такой силуэт с чуть приталенным жакетом и расклешенными брюками – как раз из этой эпохи. Поэтому с точки зрения трендовости Ксения Анатольевна попала. Но к образу все-таки есть ряд вопросов. Такой бурый цвет вообще мало кому идет, тем более блондинкам. Он может подчеркнуть усталость, бледность лица. Поэтому такие оттенки лучше не использовать в больших объемах, а также возле лица.

Если бы Ксения выбрала синий цвет, фиолетовый, кофейный или светло-коричневый оттенок, она могла бы выглядеть свежее.

Есть вопрос и к фасону жакета. Он неплох по длине Ксении, но у него занижены линии карманов и талии, из-за чего изменяются пропорции фигуры», — прокомментировала Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Имеет высшее образование в сфере моды. Окончила Университет культуры и искусства в Санкт-Петербурге, факультет культурологии моды. Опыт в сфере фэшн-индустрии — 19 лет.

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