Папа рядом: Канье Уэст купил дом напротив особняка Ким Кардашьян

Эпатажный американский рэпер Канье Уэст купил себе дом буквально на другой стороне улицы от особняка, в котором живут его бывшая жена Ким Кардашьян и их совместные дети.

«Для него было вполне разумно получить место рядом с детьми, — поделился источник издания E! News, который и сообщил о покупке дома в декабре.

Звезды, чей бракоразводный процесс состоялся в 2021 году, живут в городе Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. Канье оставил бывшей супруге их особняк и оперативно купил недвижимость прямо через дорогу. Правда, новое здание с пятью спальнями Уэста совсем не интересует, его больше привлекает земля площадью в один акр, на которой он собирается построить дом своей мечты. Естественно, нынешнюю постройку придется снести.

«Потребуется время, чтобы получить разрешения и техпланы, и он не сможет жить там какое-то время. Но он в восторге от этого, и дети тоже», — добавил инсайдер.

Сам 44-летний рэпер, по информации прессы, пока что живет в пляжном домике в Малибу. Напомним, они с Ким Кардашьян являются родителями четырех детей от 2 до 8 лет.

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