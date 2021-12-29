«Памагите!!!»: Джиган взмолился о спасении из цепких лапок жены на очередной фотосессии

Джиган уже не тот, отмечают многие фолловеры, а также приятели рэпера. Из бедолаги-бунтаря он постепенно превращается в ручного отца семейства, где главой является мама-блогер. В данном случае Оксана Самойлова.

Вот и старый приятель Тимати устал наблюдать за фотосессиями Джигана и написал в своем Instagram:

«Брат, просто дай знак, если тебя там держат в заложниках».

Похоже, что рэпер реально не слишком уютно чувствует себя перед фотокамерой в паричках, кружевах и милых пижамках. В личном блоге он вновь показал кадры с очередной семейной фотосессии у елочки, но уже под другим ракурсом. На снимке он испуганно смотрит в сторону, а надпись под фото звучит как мольба.

«Памагите!!!» — написано под кадром (с соблюдением орфографии и со знаками препинания автора поста).

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