«Очень красивое!»: Юдашкина вслед за Барановской выбрала для праздника платье в стиле «нью лук» белого цвета

Обладательницы стройных фигур Юлия Барановская и Марина Юдашкина выбрали для праздничных новогодних дней похожие платья — белого цвета в пол, диоровского стиля «нью лук» в характерном Х-силуэте.

В таком образе появлялась в предновогоднем выпуске Юлия Барановская. Изюминкой ее наряда стала модная брошь в виде мягкого крупного цветка.

Марина Юдашкина показала свое белое платье как пример возможного лука для Нового года. У нее на наряде акцентом выступил небольшой бантик на талии.

Многие поклонники жены Валентина Юдашкина, увидев ее облачение, были восхищены.

«Очень красивое платье!», «Вы, как всегда, восхитительны», «Вы замечательная очаровашечка!», «Прекрасная, удивительная женщина!» — написали люди в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!