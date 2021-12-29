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«Очень красивое!»: Юдашкина вслед за Барановской выбрала для праздника платье в стиле «нью лук» белого цвета

Х-силуэтный фасон отлично подчеркивает талию.

«Очень красивое!»: Юдашкина вслед за Барановской выбрала для праздника платье в стиле «нью лук» белого цвета
Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

Обладательницы стройных фигур Юлия Барановская и Марина Юдашкина выбрали для праздничных новогодних дней похожие платья — белого цвета в пол, диоровского стиля «нью лук» в характерном Х-силуэте.

В таком образе появлялась в предновогоднем выпуске Юлия Барановская. Изюминкой ее наряда стала модная брошь в виде мягкого крупного цветка.

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Марина Юдашкина показала свое белое платье как пример возможного лука для Нового года. У нее на наряде акцентом выступил небольшой бантик на талии.

Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

Многие поклонники жены Валентина Юдашкина, увидев ее облачение, были восхищены.

«Очень красивое платье!», «Вы, как всегда, восхитительны», «Вы замечательная очаровашечка!», «Прекрасная, удивительная женщина!» — написали люди в комментариях.

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