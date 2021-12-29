«Комбо 666»: Моргенштерн угостил роллами сотрудников детских домов Сибири

С необычной инициативой выступил рэпер Алишер Моргенштерн в канун Нового года. Музыкант решил накормить роллами сотрудников детских домов городов Сибири.
Специально для этого сеть ресторанов, в которых готовят роллы, придумала сет под названием «Комбо 666».
Получился довольно объемный набор, с которым служба доставки и отправилась по детским домам.
Моргенштерн планировал порадовать сотрудников учреждений в четырнадцати городах. Но принять подарки рэпера смогли не везде из-за карантина.
«К каждому набору прилагалась открытка также с тремя шестерками. На открытке — поздравления с Новым Годом и благодарность за помощь детям», — рассказал «КП-Иркутск» представитель ресторана, поддержавшего идею рэпера Моргенштерна.
Подарки от музыканта приняли детские дома в четырех городах Иркутской области – Саянске, Братске, Тайшете и Черемхово, также в Красноярске и в Сосновоборске Красноярского края.
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