«Комбо 666»: Моргенштерн угостил роллами сотрудников детских домов Сибири

Съедобные подарки от скандально известного музыканта Моргенштерна приняли в Красноярске, Братске, Иркутске и других городах.

С необычной инициативой выступил рэпер Алишер Моргенштерн в канун Нового года. Музыкант решил накормить роллами сотрудников детских домов городов Сибири.

Специально для этого сеть ресторанов, в которых готовят роллы, придумала сет под названием «Комбо 666».

Получился довольно объемный набор, с которым служба доставки и отправилась по детским домам.

Моргенштерн планировал порадовать сотрудников учреждений в четырнадцати городах. Но принять подарки рэпера смогли не везде из-за карантина.

«К каждому набору прилагалась открытка также с тремя шестерками. На открытке — поздравления с Новым Годом и благодарность за помощь детям», — рассказал «КП-Иркутск» представитель ресторана, поддержавшего идею рэпера Моргенштерна.

Подарки от музыканта приняли детские дома в четырех городах Иркутской области – Саянске, Братске, Тайшете и Черемхово, также в Красноярске и в Сосновоборске Красноярского края.

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