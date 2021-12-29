Завел же новую подружку: Харламов намекнул, что ему не достает интима без Асмус

В новом выпуске YouTube-шоу «Зашкварные истории» блогеры и шоумены заговорили за столом о кодировании от алкоголя.

Послушав историю о том, как один из приятелей «зашился», звезда Comedy Club Гарик Харламов задал товарищам неожиданный вопрос.

«А можно, кстати, «зашиться» от дрочки? — спросил он. — Я просто развелся недавно… Мда».

Другие участники шоу пошутили в ответ, что есть способы, правда, не очень лицеприятные.

Своим неожиданным выпадом Гарик намекнул, что без жены ему не хватает интимных ласк. Напомним, что в 2020 году он развелся с актрисой Кристиной Асмус, их брак продлился семь лет. Правда, Харламов недолго ходил одиноким. Вскоре его стали замечать в обществе другой молодой актрисы — Екатерины Ковальчук, — и их роман расцветает с каждым днем. Так зачем же шутки про рукоблудие, Гарик?

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