С шампанским переборщила: веселенькая Пегова снялась с Рудовой на «Вечернем Урганте»

Ирина Пегова рассказала в личном блоге, как побывала на шоу «Вечерний Ургант» с Натальей Рудовой подшофе.

«Как же было весело! Но, по-моему, весело было только нам с Натальей! Шампанское и ликер настоящие! Во время съемок «Вечернего Урганта» две артистки пострадали, вышли «косыми» или «раскосыми»», — написала она в своем Instagram.

На шоу Иван Ургант устроил актрисам испытание – попросив их читать скороговорки под напитки. Дамы задание выполнили, но вышли с проекта «расписными». Сразу после записи программы, Наталья Рудова показала в личном блоге, как им было весело в тот момент.

Знаменитости ухахатывались по любому поводу. Особенно смешным им показалось, что Ирина Пегова после съемок отправилась играть в спектакле под названием «Пьяная».

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