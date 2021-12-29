«Переодетой любая дура будет красавицей!»: Гузеева в банном халатике похвасталась своей привлекательностью

Ведущую уже несколько лет приводит в порядок на ТВ один и тот же мастер.

Лариса Гузеева частенько показывает бэкстейджи со съемок проекта Первого канала «Давай поженимся!», снимая ролики прямо из грим-вагончика. Нередко в кадр попадает ее бьюти-мастер Саша, работой которого она очень довольна.

Ведущая рассказала фолловерам, что уже восемь лет подряд пользуется его услугами, и именно он делает ее красивой для шоу. При этом специалист категорически отказывается давать свои контакты в Instagram звезды, которая не раз предлагала ему это сделать для раскрутки.

Лариса Гузеева опять решила показать укладку, которую сделал ей Саша, при этом знаменитость вышла на связь в обычном банном халатике. А на предложение специалиста все-таки одеться ответила в своем стиле:

«Переодетой любая дура будет красавицей!»

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