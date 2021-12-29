Как с простыми рабочими вещами составить стильные образы на Новый год, показала Хромченко

Ведущая заметила, что в этот праздник, наверняка, многие не захотят тратиться на корпоратив.

Эвелина Хромченко представила на подиуме проекта «Модный приговор» четыре образа для празднования Нового года.

Почти все они включали обыденные и рабочие вещи, чтобы не сильно потратиться на корпоратив. Ведущая считает, что наверняка в этот праздник многие захотят сэкономить.

Эвелина Хромченко посоветовала надеть с блестящим платьем в пайетках серый жакет, который, по ее мнению, должен быть у каждой в гардеробе, поскольку это универсальный наряд на все времена.

Классический твидовый жакет (на подиуме был безрукавный) хорошо смотрится с широкими брюками в пайетках. И лучше подходит для зрелых дам.

Юбку в пайетках можно примерить с яркой водолазкой и модным дутым жилетом. Ну а тотальный блеск, который можно увидеть в луке с белым платьем, тоже уместен на Новый год. Единственный момент — Хромченко не советовала короткую длину носить на вечеринки с коллегами, за это могут осудить, лучше выбрать на корпоратив макси.

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