«Под впечатлением»: Галкин заснял дочку Лизу в брюках палаццо и джемпере на выставке в музее

Максим Галкин регулярно гастролирует. Она также ведет передачи на телевидении. По его словам, по этой причине с двойняшками Лизой и Гарри больше времени проводит Алла Пугачева.

Она проявляет себя как строгая мама, а вот Галкин для малышей стал веселым папой, который все разрешает. Недавно в замке прошла детская вечеринка. Двойняшки смогли повеселиться с одноклассниками.

А вот 29 декабря Максим решил порадовать свою наследницу. Он приехал с ней в Истру, где они отправились в музей рядом с Воскресенским Новоиерусалимским монастырем.

Девочка была воодушевлена, так как любит живопись. Примечательно, что для такого случая она выбрала сдержанный лук. Малышка была в брюках палаццо спокойного цвета и принтованном джемпере. Она с интересом слушала отца, который рассказывал ей про художников.