«Под впечатлением»: Галкин заснял дочку Лизу в брюках палаццо и джемпере на выставке в музее

Максим Галкин регулярно гастролирует. Она также ведет передачи на телевидении. По его словам, по этой причине с двойняшками Лизой и Гарри больше времени проводит Алла Пугачева.
Она проявляет себя как строгая мама, а вот Галкин для малышей стал веселым папой, который все разрешает. Недавно в замке прошла детская вечеринка. Двойняшки смогли повеселиться с одноклассниками.
А вот 29 декабря Максим решил порадовать свою наследницу. Он приехал с ней в Истру, где они отправились в музей рядом с Воскресенским Новоиерусалимским монастырем.
Девочка была воодушевлена, так как любит живопись. Примечательно, что для такого случая она выбрала сдержанный лук. Малышка была в брюках палаццо спокойного цвета и принтованном джемпере. Она с интересом слушала отца, который рассказывал ей про художников.
«Лиза интересуется живописью и вчера я с ней съездил в музей „Новый Иерусалим“, что рядом с Воскресенским Новоиерусалимским монастырем. Это неподалеку от нас в городе Истра. Кто не был в этих местах очень рекомендую.
Монастырь — невероятной красоты. Современное здание музея построено недавно и соответствует всем последним стандартам выставочного дела. Там проходят хорошие выставки. Мы пришли на выставку „Азбука шедевра“, которая там проходит.
Я под впечатлением. Из региональных российских музеев привезли выдающиеся полотна русских художников. Уникальная возможность увидеть в одной экспозиции работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, Аристарха Лентулова, Натальи Гончаровой и еще около 70 художников. Если у вас будет время, обязательно сходите!» — поделился Галкин.
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