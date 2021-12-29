Жорин объяснил, при каком раскладе можно избежать судов между Пригожиным и Руссо

Как отметил адвокат, надо вспомнить, с чего начался конфликт.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, при каком раскладе возможно примирение между его подопечным продюсером Иосифом Пригожиным и певцом Авраамом Руссо, который ранее отмечал, что муж Валерии может быть причастен к нападению на него, совершенное много лет назад.

«Надо вспомнить, в связи с чем возник новый виток конфронтации. Авраам Руссо начал распространять заведомо недостоверную информацию о том, что якобы Иосиф Пригожин причастен к нападению на него. Аврааму Руссо прекрасно известно, поскольку он является потерпевшим в рамках уголовного дела, которое уже расследовано и установлены все обстоятельства, что Пригожин не имеет никакого отношения к нападению на Авраама Руссо». Сергей Жорин

Как заметил Сергей Жорин, если Авраам Руссо хочет примириться, то он должен опровергнуть недостоверную информацию. «Либо рассказать, что его неправильно поняли. Пригожин не упоминал Руссо до того момента пока Руссо на программе на канале НТВ не распространил недостоверную информацию. Если Руссо предлагает примириться, то надо опровергнуть эти слова», — заметил Сергей Жорин.

Ранее Авраам Руссо через своего адвоката отмечал, что готов пойти на примирение с Иосифом Пригожиным. Продюсер, со своей стороны, собирается искать правду в суде.

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