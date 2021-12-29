В стиле à la babushka, как советовала Хромченко: Маликова появилась на катке в трендовой косынке и кипенно-белом пальто-пиджаке

В этом сезоне платки на пике популярности.

Стеша Маликова предстала на катке в кипенно-белом пальто-пиджаке, сочетав его с джинсами, голубым шарфом-хомутом и трендовой косынкой.

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Головной убор дочь Дмитрия Маликова повязала в стиле à la babushka — спереди. Эвелина Хромченко советовала не игнорировать эту моду и забыть россиянам про ассоциацию с бабушками. Такая манера ношения косынки может визуально сузить слишком круглое лицо, считает ведущая «Модного приговора».

Другой стилист, Александр Рогов, тоже говорил о моде на косынки в стиле à la babushka. Он рассказал, что это мировой тренд, который теперь поддерживают даже мужчины, например, известные американские рэперы. Однако он сам не желает носить подобным образом платки, ведущий считает, что ему такой стилевой сюжет совсем не подходит.

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