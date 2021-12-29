«Оля, у тебя был пивзавр?»: Шастун вслед за Губерниевым прошелся по Бузовой с алкотемой

Однако на комика Ольга Бузова совсем не обиделась.

Хороший урок Дмитрию Губерниеву о том, как правильно подавать шутки, преподнес комик Антон Шастун.

В эфире проекта ТНТ «Импровизация», на который пригласили Ольгу Бузову он, как и спортивный комментатор, пошутил с певицей на алкогольную тему. Однако его слова прозвучали легко и деликатно, а певица только рассмеялась, искрометно ответив в том же стиле.

По заданию ведущего, участникам шоу нужно было подкатить к Ольге Бузовой, которая изображала недотрогу, пришедшую на дискотеку.

Антон Шастун, нацепив на нос очки с изображением бокалов спросил артистку: «Оля, а у тебя был когда-нибудь пивзавр? Хочешь немного пивка?» Бузова спокойно ответила: «Нет, я только коньяк по утрам!»

Напомним, ранее Ольга Бузова была оскорблена поведением Дмитрия Губерниева на «Матч ТВ», который ни с того ни с сего спросил ее: «Пьете ли вы коньяк по утрам?» Эти слова настолько расстроили звезду, что она расплакалась.

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