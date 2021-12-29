Вот так выглядят «ноги от ушей»: Ходченкова в секси-леотарде и небрежной рубашке эротично подошла к пилону

Звезда уже много лет занимается танцами на шесте и может похвастаться отличной формой.

Светлана Ходченкова не скрывает своего увлечения — она много лет самозабвенно танцует на шесте, поражая публику своими акробатическими навыками и сексуальностью.

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К шесту звезда подходит, конечно же, в «туфлях стриптизерши», с огромными каблуками-шпильками на платформе. Именно в этой впечатляющей обуви Светлана Ходченкова запечатлелась для личного блога.

На фото в Instagram она предстает в секси-леотарде, поверх которого небрежно накинута белая рубашка и завязана узлом на животе. Колени артистка прикрыла специальной защитой.

«Давненько вы ничего не выкладывали», «Красивое!», «Ну просто сногсшибательно», «Вы прекрасны», — похвалили Ходченкову подписчики.

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