Вот так выглядят «ноги от ушей»: Ходченкова в секси-леотарде и небрежной рубашке эротично подошла к пилону

Светлана Ходченкова не скрывает своего увлечения — она много лет самозабвенно танцует на шесте, поражая публику своими акробатическими навыками и сексуальностью.
К шесту звезда подходит, конечно же, в «туфлях стриптизерши», с огромными каблуками-шпильками на платформе. Именно в этой впечатляющей обуви Светлана Ходченкова запечатлелась для личного блога.
На фото в Instagram она предстает в секси-леотарде, поверх которого небрежно накинута белая рубашка и завязана узлом на животе. Колени артистка прикрыла специальной защитой.
«Давненько вы ничего не выкладывали», «Красивое!», «Ну просто сногсшибательно», «Вы прекрасны», — похвалили Ходченкову подписчики.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!