Как приготовить селедку под шубой с секретным ингредиентом
Видео
Лиловый, платки и кэтсьюты: главные тренды зимы-2022
Видео

Вот так выглядят «ноги от ушей»: Ходченкова в секси-леотарде и небрежной рубашке эротично подошла к пилону

Звезда уже много лет занимается танцами на шесте и может похвастаться отличной формой.

Вот так выглядят «ноги от ушей»: Ходченкова в секси-леотарде и небрежной рубашке эротично подошла к пилону
Светлана Ходченкова. Фото: Global look press

Светлана Ходченкова не скрывает своего увлечения — она много лет самозабвенно танцует на шесте, поражая публику своими акробатическими навыками и сексуальностью.

К шесту звезда подходит, конечно же, в «туфлях стриптизерши», с огромными каблуками-шпильками на платформе. Именно в этой впечатляющей обуви Светлана Ходченкова запечатлелась для личного блога.

На фото в Instagram она предстает в секси-леотарде, поверх которого небрежно накинута белая рубашка и завязана узлом на животе. Колени артистка прикрыла специальной защитой.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

«Давненько вы ничего не выкладывали», «Красивое!», «Ну просто сногсшибательно», «Вы прекрасны», — похвалили Ходченкову подписчики.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

новости goоgleСветлана Ходченковаходченкова