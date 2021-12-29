В стиле «чарльстон»: Орбакайте устроила танцы в золотистой юбке с бахромой и декольтированном топе

Звезда в отличной форме и может примерять самые смелые наряды.

Кристина Орбакайте в настоящий момент перебралась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой в Россию из Америки, где они давно проживают.

Артистка занята в многочисленных концертах, вечеринках и предновогодних проектах. Поэтому ее Instagram активно пополняется различными праздничными образами. Естественно, большинство из них блистают серебром либо золотом, как в ее последнем аутфите.

Кристина Орбакайте устроила танцы под собственный хит, облачившись в черный декольтированный топ и золотистую юбку с бахромой в стиле «чарльстон». Образ певица завершила металлическим поясом, который подчеркнул ее тонкую талию.

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