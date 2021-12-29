«Писк сезона»: Барановская после советов Хромченко облачилась в свитер самого модного цвета года

Юлия Барановская не зря работает ведущей на шоу Первого канала «Модный приговор». Звезда старается следовать трендам, которые озвучивают в программе.
Недавно она засветилась в нескольких модных новинках: шубе с замком-молнией, а также в платье с перьями марабу. Обе вещи — хит сезона.
Не обошла стороной Юлия Барановская и такое модное направление, как гардероб в желтых тонах, купив трендовый свитер. Этот цвет, наряду с серым, Институт Pantone назвал главным.
«Это писк сезона, который через некоторое время стихнет», — предупредила Эвелина Хромченко.
Она советовала с желтыми нарядами быть осторожными, активно не инвестируя в них средства, а лишь добавляя элементы в свой стиль. А вот серые вещи можно покупать сколько угодно, они всегда актуальны.
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