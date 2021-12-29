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«У него была депрессия»: промоутер Берин рассказал, как тяжело уходил из жизни Хворостовский

По его словам, оперный певец боролся за свою жизнь как лев.

«У него была депрессия»: промоутер Берин рассказал, как тяжело уходил из жизни Хворостовский
Дмитрий Хворостовский. Фото: Globallookpress.com

Промоутер Максим Берин рассказала, как уходил из жизни оперный тенор Дмитрий Хворостовский. Они дружили на протяжении долгих лет.

Максим Берин
Максим Берин. Фото: Globallookpress.com

«Незадолго до того, как мы прилетели на один из концертов в Загреб, он узнал о болезни. И превратился в совершенно другого человека. «Макс, все, я заболел, я умру». У него была депрессия. Но он боролся как лев».

Максим Берин

По словам Максима Берина, Хворостовский несмотря на болезнь отправился в гастрольный тур в Германию. Он по два часа проводил на сцене. После шел за кулисы и падал без чувств. Друзья ловили его на руки. При этом Берин заметил, что с Хворостовским стало сложно общаться. У звезды просто срывало крышу, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ноябре 2017 года. Он на протяжении двух лет боролся с раком мозга.

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