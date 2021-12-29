«У него была депрессия»: промоутер Берин рассказал, как тяжело уходил из жизни Хворостовский

Промоутер Максим Берин рассказала, как уходил из жизни оперный тенор Дмитрий Хворостовский. Они дружили на протяжении долгих лет.
«Незадолго до того, как мы прилетели на один из концертов в Загреб, он узнал о болезни. И превратился в совершенно другого человека. «Макс, все, я заболел, я умру». У него была депрессия. Но он боролся как лев».
По словам Максима Берина, Хворостовский несмотря на болезнь отправился в гастрольный тур в Германию. Он по два часа проводил на сцене. После шел за кулисы и падал без чувств. Друзья ловили его на руки. При этом Берин заметил, что с Хворостовским стало сложно общаться. У звезды просто срывало крышу, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ноябре 2017 года. Он на протяжении двух лет боролся с раком мозга.
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