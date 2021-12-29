Новая пассия Тимати с топом «крест-накрест», как у Рудовой, показала груди горячему Дубаю

Российские звезды — певица Зара и актриса Наталья Рудова — отметились в комбинезонах с топами «крест-накрест», которые представляли собой две полоски ткани, прикрывающие спереди объемы.

И если у артисток все было спрятано и лишь намекало на красивые линии живота, то их последовательница — модель Саша Дони — решила в похожем наряде увеличить градус сексуальности.

Напомним, Саша Дони с некоторых пор приобрела определенную долю известности благодаря тесному общению с Тимати, с которым уже успела засветиться на Мальдивах.

Сейчас знойная блондинка приятно проводит время в Дубае с подругой. Сопровождает ли ее на сей раз рэпер, модель не сообщает поклонникам. Зато активно заполняет свой Instagram снимками в эротичных нарядах.

На последней фотографии она показывает свою вечернюю прогулку по побережью Персидского залива в том самом топе «крест-накрест», идея которого так нравится нашим звездам. Сказать, что ее грудь прикрыта — это сделать огромный комплимент облачению. Все выглядит весьма символически. Жаль, Саша не показала в аккаунте реакцию арабских мужчин на свое появление на улице, публике было бы интересно.

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