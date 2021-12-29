«Мне вас очень жаль»: Ольга Бузова — о деталях конфликта с Сергеем Соседовым

Ольга Бузова рассказала о деталях конфликта с Сергеем Соседовым. Певица призналась, что не воспринимала всерьез слова критика. Она считала, что Соседов оставляет резкие высказывания для интересного шоу, пока не столкнулась с агрессией в свой адрес вне телекамер.

«И даже на закрытом вечере, когда в очередной раз уже за кадром он меня оскорблял, говорил, что мои комментарии никому не интересны, что я глупая, что песня Сергея Лазарева — это шлак. Не могу эти слова повторять. Я просто пожелала ему счастья и здоровья. И в ответ на его негатив сказала: «Спасибо вам, Сергей Васильевич, за вашу критику, вас интересно слушать и мне вас очень жаль»», — рассказала Ольга в программе «Скажи не молчи».

Ольга Бузова и Сергей Соседов сидят в жюри белорусского шоу «X-фактор». Между музыкальным критиком и певицей постоянно происходят словесные перепалки.

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