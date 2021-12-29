Умерла жена композитора Алексея Малахова, которую помогала спасти Алла Пугачева

29 декабря известный композитор Алексей Малахов сообщил в социальных сетях о смерти его жены Светланы.

«Ты моя единственная, первая и последняя любовь! Моя часть жизни, моего сердца и мать нашей дочки! С 2012 года мы боролись с твоей опухолью, но *** (ругательство. — Прим. авт.) нет никаких лекарств», — написал Малахов в Instagram, опубликовав черно-белое фото супруги.

Композитор признался, что и десять, и пять, и два года назад врачи говорили ему, что Светлане осталось совсем немного, но женщина продолжала жить. После всех этих чудес мужчине трудно поверить, что его возлюбленной больше нет.

«Я ненавижу все эти слова: «соболезную» и «земля пухом»! — добавил Алексей. — Как будто луч солнца ушел навсегда».

Напомним, что песни Малахова исполняют Басков, Жасмин, Ани Лорак, Киркоров и даже Пугачева. Последняя, кстати, помогала с лечением жены композитора. Она отыскала для Светланы хорошую клинику в Италии, где у женщины даже началась ремиссия. К сожалению, спустя почти десять лет борьбы коварная болезнь одолела сильную духом пациентку.

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