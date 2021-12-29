Прусикин признался, что в 2021 году у него умер отец, с которым артист не общался 15 лет

В 2021 году у фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина умер отец.

Об этом 36-летний музыкант насказал в новогоднем комедийном YouTube-шоу «Зашкварные истории».

«У меня умер отец. Такое бывает, я не разговаривал с отцом пятнадцать лет. И когда я решил помириться с ним, я понял, что был не прав, он умер», — признался Прусикин.

Артист отметил, что даже не успел поговорить с отцом перед его смертью. Но на этом грустная часть истории кончилась, потому что похороны родственника в Сосновом Бору Илья вспоминал со смехом.

больше по теме Максим Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника на похоронах Эту историю телеведущему якобы поведал сам стилист.

Шоумен рассказал, что со слезами подошел к гробу, положил цветы и в этот момент понял, что покойник — не его отец. Оказывается, произошла путаница со временем похорон, и певец явился на чужой траур. Ему было дико неудобно ловить на себе удивленные взгляды окружающих людей, однако эта внезапная анекдотичная ситуация помогла ему легче принять уход из жизни собственного родителя.

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