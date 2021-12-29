Холостяк: закончился 10-летний бракоразводный процесс Арнольда Шварцнеггера

Актер и Мария Шрайвер были в законном браке 35 лет.

Арнольд Шварцнеггер и Мария Шрайвер официально расторгли брак. Бракоразводный процесс длился десять лет и уже стал самым долгим разводом Голливуда.

Причиной многолетнего развода стал раздел имущества. Пара поженилась в 1986 году и за это время нажила много общей недвижимости. Источники, приближенные к паре, сообщают, что все в большей степени разделили пополам. Брачного договора не было. Информацию предоставило издание TMZ.

За десять лет развода у супругов появилась своя личная жизнь. Не смотря на это, Шварцнеггер и Шрайвер близко общаются и проводят время со своими четырьмя детьми. Расстались супруги из-за того, что у бывшего губернатора есть ребенок от домработницы — Джозеф Баэна.

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