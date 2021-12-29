«Моя формула любви – брак по расчету»: Валюшкина пригласила Корчевникова на третью свадьбу

Как заметила актриса, сейчас она пока одинока.

Актриса Елена Валюшкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что обязательно выйдет в третий раз замуж. Причем пока у нее нет любимого человека.

«Надо встречаться, Боря. Мы еще погуляем на моей третьей свадьбе. Я вас уже пригласила. Все хорошо. Но теперь моя формула любви — брак по расчету». Елена Валюшкина

Как сказал Борис Корчевников, он обязательно придет на свадьбу к Елене Валюшкиной с подарком.

«Я дарил вам уже елочку, а на свадьбу подарю еще какое-нибудь дерево. Денежное дерево. Кажется, есть такое», — заявил Борис Корчевников.

Напомним, что у Елены Валюшкиной за плечами два неудачных брака. Первым ее мужем был преподавателем Леонид Фомин, а вторым — актер Александр Яцко.

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