«Скучновато говорить о горе-матери»: Макеева опровергла данные о том, что ее муж является неплательщиком алиментов

Об этом актриса рассказала в своем инстаграме.

Новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков развелся с предыдущей женой Светланой в начале года. Все это время художница, которая осталась жить в Словении с тремя детьми, утверждает, что бывший муж не платит алименты. Звезда театра говорит об обратном.

В своем инстаграме она в очередной раз отметила, что муж платит деньги детям.

«Долга нет. Есть яростное желание создать видимость жертвы. Да и, честно говоря, скучновато уже говорить о несостоятельности горе-матери», — написала Макеева.

Напомним, на днях Макеева отметила свое 40-летие. А буквально за неделю до юбилея взяла фамилию мужа. Теперь актриса стала Анастасией Мальковой-Макеевой.

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