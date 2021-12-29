Как приготовить тартар из подкопченного лосося с клубникой
Видео
Пять модных стрижек 2022 года
Видео

«Это прекрасный человек»: Курбан Омаров получил публичный комплимент от предполагаемой возлюбленной

Бывший муж Ксении Бородиной тепло общается с поэтессой Анной Егоян.

«Это прекрасный человек»: Курбан Омаров получил публичный комплимент от предполагаемой возлюбленной
Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа этого года после шести лет брака. Что послужило причиной расставания — до сих не известно. Известно только, что экс-супруги не общаются. А вот со своей первой женой Аллой Воденко, которая родила ему сына Омара, бизнесмен в хороших отношениях. Недавно они все вместе посетили творческий вечер поэтессы Анны Егоян.

В дуэте с 25-летней Анной Курбан читал стихи. Перед тем, как ему появиться на сцене, Егоян произнесла трогательную речь.

Курбан Омаров и Анна Егоян
Курбан Омаров и Анна Егоян. Скриншот: instagram.com/egoyan_anna

«Это тот самый мужчина, с которым нам удалось записать несколько прекрасных произведений. Это Курбан Омаров — прекрасный человек! Забудьте все, что вы о нем знаете. Представьте, что он действительно открывает свое сердце, когда читает стихи. Такая удивительная вещь: смотришь на него — он такой мужественный и сильный — и понимаешь: когда он читает стихи, то волнуется. Давайте его поддержим!» — сказала Егоян.

В Сети говорят, что Анну и Курбана связывают не только стихи. Фолловеры отмечают, что пара прекрасно смотрится вместе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анна ЕгоянКсения БородинаКурбан ОмаровКурбан Омаров последние новости