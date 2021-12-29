«Это прекрасный человек»: Курбан Омаров получил публичный комплимент от предполагаемой возлюбленной

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа этого года после шести лет брака. Что послужило причиной расставания — до сих не известно. Известно только, что экс-супруги не общаются. А вот со своей первой женой Аллой Воденко, которая родила ему сына Омара, бизнесмен в хороших отношениях. Недавно они все вместе посетили творческий вечер поэтессы Анны Егоян.

В дуэте с 25-летней Анной Курбан читал стихи. Перед тем, как ему появиться на сцене, Егоян произнесла трогательную речь.

«Это тот самый мужчина, с которым нам удалось записать несколько прекрасных произведений. Это Курбан Омаров — прекрасный человек! Забудьте все, что вы о нем знаете. Представьте, что он действительно открывает свое сердце, когда читает стихи. Такая удивительная вещь: смотришь на него — он такой мужественный и сильный — и понимаешь: когда он читает стихи, то волнуется. Давайте его поддержим!» — сказала Егоян.

В Сети говорят, что Анну и Курбана связывают не только стихи. Фолловеры отмечают, что пара прекрасно смотрится вместе.

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