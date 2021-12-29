«Подарок» от невестки: как выглядит без волос и накладной шевелюры худая Татьяна Васильева

Актриса Мария Болонкина показала свою свекровь без всяких прикрас.

Актриса Мария Болонкина, которая является невесткой популярной актрисы Татьяны Васильевой, в Instagram поделилась записью, на кадрах которой сын артистки Филипп бреет голову мамы.

«Ну как все уместить в такое короткое видео». Мария Болонкина

Надо сказать, что Татьяна Васильева периодически меняет свой имидж. Одно время она ходила с волосами средней длины, а потом у нее стала короткая стрижка. В последние годы Татьяна Васильева абсолютно лысая. Для ролей и публичных мероприятий она пользуется париком.

Напомним, что в последние годы Татьяна Васильева редко играет в кино. Зато активно гастролирует с антрепризами по стране.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!