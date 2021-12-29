«Сама себя лишила нормального достатка»: Макеева рассказала, почему ее муж ограничил Малькову в финансах

Светлана Малькова — бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой — утверждает, что тот не платит алименты. По словам художницы, выплаты от отца четвертых детей постоянно задерживаются. На днях Светлана получила деньги только за октябрь.

В своем микроблоге Анастасия раскрыла правду, отвечая на вопросы фолловеров.

«Правда ли, что Светлана от лица Романа писала его партнерам гадости?» — поинтересовалась подписчики Анастасии. «Да, она поссорила его с партнерами, а потом требовала денег. Смешная. Сама себя лишила нормального достатка», — ответила Макеева.

Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае этого года. Перед свадьбой старший сын бизнесмена Андрей переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

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