«Я просто сказала ему, что не смогу готовить дома»: Анна Кошмал рассказала о жизни с мужем

Украинская актриса уже много лет — веган.

Актриса Анна Кошмал в студии украинского канала «1+1» в программе «Твой день» рассказала о жизни со своим мужем. Кроме того, во время эфира она готовила веганские бургеры.

«Я познакомилась со своим мужем, уже когда не ела мясо. Считаю, что это выбор каждого. Я просто сказала ему, что не смогу готовить для него дома». Анна Кошмал

Как заметила актриса, свадьбу с любимым человеком она сыграла зимой 2017 года. «Пока не снимался сериал «Сваты», моя жизнь кардинально изменилась. Я, к примеру, вышла замуж на Майдане», — заметила звезда сериала.

Напомним, что летом 2018 года Анна Кошмал стала мамой. На свет появился их с мужем общий сын Михаил. О своем муже актриса рассказывает крайне неохотно, а вот фотографии наследника периодически размещает в Сети.

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