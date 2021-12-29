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«Года два не давал развод»: звезда «Сватов» Белых объяснил, почему распался его брак со Слюсаревой

Как отметил актер, у жизни порой бывает свой сценарий.

«Года два не давал развод»: звезда «Сватов» Белых объяснил, почему распался его брак со Слюсаревой
Анна Слюсарева. Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты», седьмой сезон которого идет по телевидению, Даниил Белых объяснил, почему развелся со своей первой женой актрисой Анной Слюсаревой.

Даниил Белых
Даниил Белых. Фото: Globallookpress.com

Как отметил актер, люди его профессии заняты все время работой. О ней голова порой болит круглые сутки. По его словам, он отыграл роль, приходил домой, но близкие на него смотрели, как на человека, который еще не до конца снял с себя свой образ.

«Когда артист возвращается с площадки, от него всегда чем-то пахнет, только это на уровне какой-то душевной накипи. Конечно, когда я женился, думал, что это будет мой единственный брак, года два не давал развод… Но у жизни свой сценарий».

Даниил Белых

Напомним, что Даниил Белых был в браке с Анной Слюсаревой с 2004 по 2010 год. Детей в этом союзе на свет не появилось, сообщает vokrug.tv.

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