«Года два не давал развод»: звезда «Сватов» Белых объяснил, почему распался его брак со Слюсаревой

Звезда сериала «Сваты», седьмой сезон которого идет по телевидению, Даниил Белых объяснил, почему развелся со своей первой женой актрисой Анной Слюсаревой.

Как отметил актер, люди его профессии заняты все время работой. О ней голова порой болит круглые сутки. По его словам, он отыграл роль, приходил домой, но близкие на него смотрели, как на человека, который еще не до конца снял с себя свой образ.

«Когда артист возвращается с площадки, от него всегда чем-то пахнет, только это на уровне какой-то душевной накипи. Конечно, когда я женился, думал, что это будет мой единственный брак, года два не давал развод… Но у жизни свой сценарий». Даниил Белых

Напомним, что Даниил Белых был в браке с Анной Слюсаревой с 2004 по 2010 год. Детей в этом союзе на свет не появилось, сообщает vokrug.tv.

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